Bombardier tem lucro líquido de US$ 117 milhões no 3º trimestre

A Bombardier teve lucro líquido de US$ 117 milhões no terceiro trimestre de 2024, de acordo com balanço publicado nesta quinta-feira, 7. O lucro por ação entre julho e setembro foi de US$ 1,09, levemente acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,07. No mesmo período do ano passado, a fabricante canadense de aviões regionais havia sofrido prejuízo líquido de US$ 37 milhões.

A receita total da Bombardier teve expansão anual de 12% no trimestre, a US$ 2,07 bilhões. O Ebitda ajustado avançou 8%, a US$ 307 milhões.

No fim de setembro, a carteira de pedidos da Bombardier - principal concorrente da brasileira Embraer - totalizava US$ 14,7 bilhões, representando aumento de 4% em relação a um ano antes.