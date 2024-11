Alta de juros dos Treasuries reflete menos inflação que aposta em economia forte, diz Powell

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse que o aumento dos retornos dos Treasuries têm menos relação com expectativas em torno da inflação americana do que a fortaleza da maior economia do mundo.

"Parece que os movimentos não são principalmente sobre expectativas de inflação mais altas", avaliou ele, a jornalistas."São realmente sobre uma sensação de maior probabilidade de crescimento mais forte e talvez menos em termos de riscos de queda", acrescentou.

Conforme Powell, os juros dos títulos do Tesouro americano estão bem abaixo do nível de um ano atrás. Afirmou ainda que é "muito cedo" para realmente dizer onde se acomodam no final.