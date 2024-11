S&P Global/JPMorgan: PMI de serviços global sobe de 52,9 em setembro para 53,1 em outubro

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) global de serviços subiu de 52,9 em setembro, o menor nível em cinco meses, a 53,1 em outubro, segundo pesquisa da S&P Global, em parceria com o JPMorgan, divulgada nesta quarta-feira, 6.

A produção aumentou por 21 meses seguidos, com a última pesquisa observando expansões em todos os

nações analisadas, com exceção do Japão, França e Casaquistão, de acordo com o documento.