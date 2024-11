Randolfe diz que governo deve anunciar ainda nesta semana medidas de corte de gastos

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), disse nesta quarta-feira, 6, que o governo deve anunciar ainda nesta semana as medidas de corte de gastos públicos. Segundo ele, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve se reunir com líderes do governo na próxima semana para discutir as propostas. Em seguida, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende se reunir com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

"O governo está ultimando entendimento sobre ajustes que devem ser feitos (sobre corte de gastos). O ministro (Fernando) Haddad manifestou ao ministro (Alexandre) Padilha que gostaria de conversar com líderes de governo (sobre o pacote de corte de gastos)", disse o senador.

Randolfe afirmou que o governo precisa chegar a um entendimento sobre as medidas. "Óbvio que tem divergência de uma área ou de outra no texto final, mas estou muito confiante de que o encaminhamento deverá ser anunciado ainda nesta semana", declarou.