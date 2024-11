Qualicorp: lucro líquido ajustado fica em R$ 17,6 mi no 3º trimestre, alta de 18,6%

A Qualicorp registrou lucro líquido ajustado de R$ 17,6 milhões no terceiro trimestre deste ano, o que representou uma alta de 18,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Sem considerar os ajustes, a companhia teve um lucro de R$ 10,8 milhões, frente ao prejuízo líquido de R$ 54,2 milhões no terceiro trimestre de 2023.

O Ebitda ajustado foi de R$ 172 milhões no período, 80,6% acima do verificado em igual período de 2023, com uma margem Ebitda ajustada de 43,7%, 22,2 pontos porcentuais (p.p.) maior que um ano antes.

Já a receita líquida totalizou R$ 393,6 milhões, recuo anual de 11,2%.