Principais bolsas da Europa sobem após aparente vitória de Trump, com ações de defesa em destaque

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 06/11/2024 - As principais bolsas europeias operam em alta na manhã desta quarta-feira, com destaque para ações de defesa, após a aparente vitória do republicano Donald Trump na eleição presidencial dos EUA.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Por volta das 7h (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 1,28%, a 516,04 pontos. Apenas o subíndice do setor aeroespacial e de defesa subia 2,4%.