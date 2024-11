Commerzbank supera projeção de lucro no 3º trimestre e eleva guidance para 2024

O Commerzbank, segundo maior banco da Alemanha, divulgou nesta quarta-feira, 6, que obteve lucro líquido de 642 milhões de euros no terceiro trimestre de 2024, um pouco menor do que o ganho de 684 milhões de euros apurado em igual período do ano passado. O resultado, porém, superou a previsão de analistas, de 529 milhões de euros, de acordo com consenso fornecido pelo próprio banco.

A receita com juros no trimestre caiu para 2,05 bilhões de euros, de 2,17 bilhões de euros um ano antes, mas também superou a projeção do mercado, de 2,01 bilhões de euros.

Para 2024, o Commerzbank elevou seu guidance para a receita com juros, para cerca de 8,2 bilhões de euros.