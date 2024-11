Bolsas de NY fecham em alta e renovam máximas históricas com volta de Trump à Casa Branca

Apesar da possibilidade de redução no ritmo de corte de juros pelo Federal Reserve nos próximos meses pesar sobre os negócios das empresas, as expectativas de investidores de que o governo Trump beneficie certos setores cooperaram para as máximas históricas.

As bolsas de Nova York fecharam em forte alta nesta quarta-feira, 6, após a vitória do candidato republicano, Donald Trump, na corrida presidencial dos Estados Unidos. Os principais índices do mercado acionário americano renovaram máximas intraday logo no início do pregão e registraram recorde de fechamento neste pregão, impulsionados principalmente pelos setores bancário, de defesa e energia.

Dentre as ações que mais se destacaram durante a sessão, a Tesla avançou 14,75%, impulsionada pela proximidade do dono da empresa, Elon Musk, com o agora presidente eleito Donald Trump. É esperado que, sob o governo Trump, a fabricante de veículos obtenha ganhos significativos. Com o cenário positivo para a montadora, o papel chegou a ser negociado a US% 289,59 e fechou em seu nível mais alto desde julho de 2023. As ações empresas ligadas a criptomoedas também foram favorecidas. Coinbase subiu 31%, acompanhada pelos papéis da MicroStrategy (13,2%).

No setor bancário, os papéis também registraram ganhos que chegaram a superar 15%. A ação do Goldman Sachs subiu 13,1%, a do JPMorgan avançou 11,5%, enquanto a do First Horizon Bank ganhou 16,5%. Os setores petrolífero e de defesa tiveram avanço, apoiados pela sinalização amigável de Trump aos combustíveis fósseis durante sua campanha e um possível agravamento dos conflitos geopolíticos. Os papéis da Exxon Mobil subiram 1,71% e o da Chevron ganhou 2,81%, enquanto os da Lockheed Martin e da RTX Corp avançaram 0,86% e 2,19%, respectivamente.