Reuniões sobre cortes incluem 5 dos 6 maiores orçamentos da Esplanada; só Defesa fica fora

A reunião realizada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na segunda-feira, 4, e a marcada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, para a tarde desta terça-feira, 5, indicam que as medidas de contenção de despesas do governo federal poderão atingir cinco dos seis ministérios com maior orçamento na Esplanada - e que já estão na mira desde as ações de pente-fino. Desse grupo, só a Defesa está fora das conversas até o momento. Leia a seguir a dotação orçamentária atual dos seis ministérios com mais dinheiro. O levantamento foi feito com informações baixadas na segunda-feira do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (Siop), plataforma que extrai dados do sistema de contabilidade do Executivo federal. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Foram descartados orçamentos que não aprecem vinculados a orçamentos específicos, como a dívida pública e as transferências a Estados e municípios.

Ministério da Previdência Social - R$ 942,5 bilhões; Ministério do Desenvolvimento Social - 285,5 bilhões; Ministério da Saúde - 236,9 bilhões;

Ministério da Educação - R$ 186,8 bilhões; Ministério da Defesa - R$ 127,7 bilhões; Ministério do Trabalho - R$ 111,1 bilhões.

A reunião comandada por Lula na segunda-feira teve participação dos ministros Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda), Simone Tebet (Planejamento) e Esther Dweck (Gestão), que comandam pastas relacionadas ao funcionamento do governo de forma ampla, e dos ministros Camilo Santana (Educação), Luiz Marinho (Trabalho) e Nísia Trindade (Saúde). Esses últimos operam algumas das principais políticas públicas do governo e podem ser afetados por cortes. No caso de Saúde e Educação, o que está sendo aventado é a fixação de um limite de 2,5% para o crescimento dos pisos dessas áreas. O avanço do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) também está no radar, já que a participação da União neste fundo tende a crescer nos próximos anos.

Já em relação ao Trabalho, políticas como o abono salarial e o seguro-desemprego estão na lista de ações que podem ser revisadas. O diagnóstico sobre o abono já foi feito por técnicos há alguns governos, concluindo que o gasto é ineficiente porque protege uma camada da população que já tem proteção. Já o seguro-desemprego é uma das despesas que chamou a atenção da equipe econômica pelo aumento apesar do bom nível de trabalho no País. O crescimento desses gastos está relacionado, também, à política de valorização do salário mínimo. Às 16 horas desta terça Rui Costa continuará as discussões em uma reunião com os ministros do Desenvolvimento Social, Wellignton Dias, e da Previdência, Carlos Lupi. Eles são responsáveis pelas aposentadorias e pelos principais programas sociais do governo. Suas Pastas estão no topo dos orçamentos da Esplanada, e já foram alvo de pentes-finos neste ano. A expectativa do governo é de que a revisão de benefícios previdenciários gere uma economia de R$ 9,05 bilhões neste ano. No Desenvolvimento Social, desde o início do governo vem sendo feito um trabalho de revisão no Cadastro Único (CadÚnico), que é a porta de entrada para os programas sociais, como o Bolsa Família. Adicionalmente, a explosão de gastos com o Benefício de Prestação Continuada (BPC), um tipo de aposentadoria pago a idosos ou pessoas com deficiência mais pobres, colocou o programa no radar do governo, que tenta conter o avanço dessa despesa.