Ibovespa cai, mas defende os 130 mil pontos, de olho nos EUA e cenário fiscal no Brasil

O Ibovespa opera em queda na manhã de terça-feira, 5, a despeito do viés de alta do petróleo e dos índices futuros de ações norte-americanos. A eleição presidencial nos Estados Unidos concentra as atenções dos investidores, que ainda estão na expectativa de um possível anúncio de corte de gastos em breve pelo governo federal. Ao mesmo tempo, o Comitê de Política Monetária (Copom) divulga sua decisão sobre juros amanhã. Já nos EUA, a divulgação será na quinta-feira. Ontem, o Índice Bovespa fechou com alta de 1,87%, aos 130.514,79 pontos, animado por notícias sobre o pacote fiscal. "Essa volta aos 130 mil pontos é positiva, com chance de buscar os 132 mil pontos e acionar mais altas em seguida", analisa Alvaro Bandeira, coordenador de Economia da Apimec Brasil, ponderando que é importante monitorar a eleição americana e o noticiário fiscal no Brasil. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na noite de ontem, o Ministério da Fazenda informou que as propostas em discussão sobre o corte de despesas foram apresentadas e compreendidas em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministros. O mercado deve continuar cobrando um anúncio logo do pacote de medidas e qual será o valor das reduções.

O alívio na Bolsa, nos juros e no dólar ontem deve ter sido pontual, diz Pedro Moreira, sócio da One Investimentos. "Entendo que foi uma euforia de dia a dia após o cancelamento da viagem prevista para esta semana do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, à Europa. Foi um recado para o mercado, que reagiu bem mas não acho que será duradouro. Não houve nenhuma definição sobre a reunião ontem, e o pacote fiscal", avalia. Hoje, às 16 horas, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, terá uma reunião sobre o corte de gastos do governo com os ministros Carlos Lupi (Previdência) e Wellington Dias (Desenvolvimento Social). Apesar da valorização de quase 1,00% nas cotações do petróleo, as ações da Petrobras operam indefinidas: PN subia 0,03% e ON cedia 0,21%, às 11h08. Já os papéis da Vale avançavam 0,19%, a despeito da valorização de 2,53% do minério de ferro em Dalian, hoje, na China, onde o PMI de serviços mostrou em recuperação em outubro. Ainda, ações ligadas ao ciclo econômico que avançaram ontem, cedem