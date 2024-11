FecomercioSP: Confiança do Consumidor na capital cai 1,8% em outubro

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) elaborado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) caiu 1,8% em outubro. Na comparação com igual mês de 2023, a baixa foi de 8,9%.

Segundo a FecomercioSP, os principais motivos para a retração do ICC são a retração na Expectativa do Consumidor, de 1,2% em outubro, e do Índice das Condições Econômicas Atuais (ICEA), de 2,8%.

Uma das consequências dessa baixa apontada pela entidade é a queda da Intenção de Consumo das Famílias (ICF), que baixou 1,1% em outubro, na margem, e 6,8% ante igual mês de 2023.