Ouro fecha em leve queda, à espera de eleições nos EUA e Fed

O ouro fechou em queda nesta segunda-feira, 2, com investidores em compasso de espera para dois importantes eventos que devem influenciar o mercado: a eleição presidencial dos Estados Unidos, amanhã, e a decisão da política monetária do Federal Reserve (Fed), na quinta-feira.

O ouro para dezembro fechou em queda de 0,11%, a US$ 2.746,20 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). Durante o pregão, o metal dourado chegou a operar em alta e foi negociado a US$ 2.757,50, na máxima do dia.

De acordo com análise do ANZ Research, apesar do recuo nos preços do ouro registrado hoje, a incerteza em torno do resultado da eleição americana - com as últimas pesquisas mostrando uma disputa acirrada entre a vice-presidente, Kamala Harris e o ex-presidente, Donald Trump - alimentou a demanda pelo ativo de refúgio seguro nos últimos dias.