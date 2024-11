Mediana das expectativas para o dólar no Focus do BC para o fim de 2024 sobe a R$ 5,50

A mediana das expectativas do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para a cotação do dólar no fim de 2024 subiu pela terceira semana consecutiva, de R$ 5,45 para R$ 5,50. Um mês antes, era de R$ 5,40. As estimativas também avançaram para o fim de 2025 (R$ 5,40 para R$ 5,43), 2026 (R$ 5,33 para R$ 5,40) e 2027 (R$ 5,35 para R$ 5,40).

Na última sexta-feira, 1º, a moeda norte-americana escalou até R$ 5,8694, o segundo maior nível nominal da história, em meio ao mal-estar causado pelo anúncio da viagem do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, à Europa, visto como sinal de falta de urgência no governo para anunciar um pacote de corte de gastos. No domingo, Haddad cancelou o compromisso.

A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020. Com isso, o BC espera trazer maior precisão para as projeções cambiais do mercado financeiro.