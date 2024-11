Estresse no câmbio faz Haddad cancelar viagem

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cancelou a viagem à Europa, a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para tratar da definição das medidas do pacote de corte de gastos do governo. Segundo nota do ministério, o ministro, que embarcaria na tarde desta segunda-feira, "estará em Brasília ao longo da próxima semana, dedicado aos temas domésticos". Pela previsão anterior, Haddad ficaria fora do País até sábado, dia 9.

A viagem afastaria o ministro do País numa semana crucial para o governo, que é cobrado a apresentar o pacote de medidas de revisão de gastos. Prometido para "depois das eleições municipais", o ajuste nas despesas elevou as expectativas do mercado em relação ao potencial das medidas.

"Não sei o motivo do cancelamento, mas consigo avaliar o resultado. É um sinal positivo. O mercado ficou absolutamente estressado com a notícia da viagem, pois isso de alguma forma simboliza uma falta de urgência na decisão de controle de gastos", comentou ontem o economista-chefe do banco BV, Roberto Padovani. "Os mercados estão tensos com a questão fiscal combinada com o global um pouco pior, e isso tem levado o câmbio para quase R$ 5,90."