BNDES: Aprovações para infraestrutura alcançam R$ 78,4 bi em 18 meses

O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulgou nesta segunda-feira, 4, ter aprovado R$ 78,4 bilhões em financiamentos para o setor de infraestrutura em um período de 18 meses. Os dados se referem aos valores aprovados no período entre janeiro e setembro de 2023 e entre janeiro e setembro de 2024.

O montante aprovado supera a soma de todas as aprovações registradas nos nove primeiros meses dos quatro anos anteriores, de 2019 a 2022, quando totalizaram R$ 67,6 bilhões.

"Entre janeiro e setembro de 2024, o Banco aprovou R$ 40,8 bilhões em crédito para o setor. O valor aprovado nos nove primeiros meses deste ano é 8% maior do que 2023 (R$ 37,6 bilhões) e 92% maior do que o mesmo período de 2022. Na série histórica, iniciada em 1995, o maior valor aprovado pelo banco para o setor de infraestrutura foi em 2014, com R$ 50,8 bilhões aprovados", apontou o BNDES, em nota distribuída à imprensa.