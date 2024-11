Neurotech: busca por crédito cai 5% em setembro ante base anual, com varejo e setor financeiro

A procura por financiamento no Brasil voltou a cair em setembro. O Índice Neurotech de Demanda por Crédito (INDC) sofreu queda de 5% no nono mês deste ano em relação a igual período de 2024, repetindo a taxa apurada em agosto no confronto interanual.

O declínio do INDC em setembro foi puxado pelo Varejo e pelo Setor Financeiro, que apresentaram recuos de 9% e 6%, pela ordem, conforme os dados antecipados ao Broadcast. Em contrapartida, houve crescimento na busca por crédito no setor de Serviços, com alta de 22% em setembro ante o mesmo mês do ano passado. Já em relação a agosto deste ano, não houve variação do indicador de crédito.

A retomada da alta da taxa básica de juros brasileira em setembro e a tendência de que seguirá elevada explicam a retração na demanda por financiamento no País no nono mês de 2024, conforme a Neurotech. Em setembro, a Selic passou de 10,50% para 10,75% ao ano. Foi a primeira alta desde o início do atual mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O último aumento do juro básico havia sido em agosto de 2022, quando chegou a 13,75%.