Fiesp registra alta de 2,2% em horas trabalhadas

As horas trabalhadas na produção da indústria paulista subiram 2,2% no terceiro trimestre, ante período imediatamente anterior. Os dados são do levantamento de conjuntura da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp/Ciesp).

Houve também, no mesmo período, avanço de 2,1% das vendas. Os salários médios subiram 0,1%, enquanto o Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) caiu 0,4 ponto porcentual.

No mês, três dos quatro componentes apresentaram alta. O Nuci cresceu 1,1 ponto porcentual (para 79,8%), maior nível desde setembro de 2023; as horas trabalhadas avançaram 0,7% e os salários tiveram alta de 0,6%. Na contramão, as vendas caíram 1,3%.