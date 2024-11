Taxas de juros disparam com falta de perspectiva sobre pacote fiscal e pressão do câmbio

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 fechou em 13,08%, de 12,80% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2027, em 13,23%, de 12,96% ontem. O DI para janeiro de 2029 terminou com taxa de 13,22%, de 12,97% ontem no ajuste.

A expectativa era de que o pacote fosse anunciado logo após as eleições, mas até o momento nada foi divulgado, com a equipe econômica tentando manter as propostas guardadas a sete chaves. Mathias acredita que as medidas podem estar prontas, a espera do um aval do presidente Lula, mas emperradas pelo jogo político. "A viagem do ministro pode ser uma estratégia didática para mostrar para as demais áreas o custo da demora do anúncio", afirma. Para ele, no entanto, ao fim e ao cabo, o presidente Lula será "pragmático" e "fará o que tem de ser feito".

A diretora de macroeconomia para o Brasil do UBS Global Wealth Management, Solange Srour, lembra, em mensagem no Linkedin, que ao anunciar medidas significativas para garantir que o arcabouço econômico seja viável em 2026, a equipe econômica gerou expectativas de que um pacote relevante seria proposto. "No entanto, se o tempo passa e nada é anunciado, a incerteza aumenta", afirma. Para a diretora, se as expectativas começam a reverter para o pessimismo, há risco de uma "profecia autorrealizável" em que o pessimismo leva à redução do investimento, do consumo e a um comportamento de aversão ao risco, com a deterioração dos ativos financeiros.

O imbróglio fiscal levou o dólar a fechar nos R$ 5,8694, maior nível desde a pandemia, o que preocupa sobre o cenário de preços e de ancoragem das expectativas de inflação, e a curva de juros a precificar uma Selic terminal acima de 13,5%. É nessa toada que o mercado começará a próxima semana, em que a agenda é carregada de eventos e indicadores, com destaque para a eleição americana e as reuniões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos.