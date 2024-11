Ibovespa cai 1,23%, aos 128,1 mil pontos, e recua 1,36% na semana

A cereja no bolo da piora de percepção sobre a situação fiscal veio nesta sexta-feira, com a divulgação de que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estará na próxima semana em viagem à Europa. Uma ausência que desagrada ao mercado - e que resultou em pressão adicional no câmbio e na curva de juros doméstica nesta sexta-feira -, impaciente com o que percebe como falta de senso de urgência do governo com relação ao ajuste fiscal.

Na semana, o Ibovespa acumulou perda de 1,36%, após ter recuado 0,46% no intervalo anterior. Nas últimas cinco semanas, o índice obteve avanço em apenas uma - e bem leve, de 0,39%, entre 14 e 18 de outubro. Hoje, oscilou de 128.069,79 a 129.902,20, saindo de abertura a 129.718,01 pontos. No ano, recua 4,52%.

O Ibovespa iniciou novembro convergindo para nível do início de agosto, a 128 mil pontos, com a pressão sobre o câmbio - ante o que o mercado percebe como demora da ação do governo sobre as despesas públicas - mantendo a curva de juros em alta e o apetite por ações na Bolsa enfraquecido. Nesta sexta-feira, o índice da B3 recuou 1,23%, aos 128.120,75 pontos, o menor nível de fechamento desde 7 de agosto, então aos 127,5 mil pontos. O giro financeiro foi a R$ 21,8 bilhões na sessão.

"A expectativa de um atraso na divulgação do pacote fiscal gera clima de insegurança, especialmente com a viagem do ministro da Fazenda, o que aumenta a desconfiança no mercado", resume Christian Iarussi, sócio da The Hill Capital, destacando o efeito, em especial, sobre as ações de setores mais sensíveis a juros, como os de varejo e construção civil - exceção nesta sexta-feira para Eztec, na ponta ganhadora do índice, após reportar lucro líquido de R$ 132,6 milhões no 3º trimestre, em alta de 239% ante o mesmo intervalo do ano anterior.

No quadro amplo, o Ibovespa mostrou desalinho ao desempenho de Nova York nesta sexta-feira, onde os ganhos chegaram a 0,80% (Nasdaq) no fechamento, após leitura bem abaixo do esperado para a geração líquida de vagas de trabalho nos EUA em outubro, de apenas 12 mil no mês. A fraca criação de empregos mantém sobre a mesa a perspectiva de que o Federal Reserve poderá efetivar corte de 25 pontos-base na taxa de juros na reunião do próximo dia 7, quinta-feira.

Em contraponto, no Brasil, a economista Bruna Centeno, advisor na Blue3 Investimentos, aponta que o receio fiscal ainda pesa muito sobre a confiança dos investidores, o que impede a Bolsa de pegar a carona do exterior um pouco mais favorável, onde os mais recentes dados agregados sobre a economia americana, entre os quais o payroll, mantêm os Estados Unidos no rumo de juros mais baixos.