FMI aprova revisão da linha de crédito flexível de cerca de US$ 35 bilhões para México

O Conselho Executivo do Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou a revisão da qualificação do México sob a linha de crédito flexível de US$ 35 bilhões.

Em relatório sobre a aprovação, o FMI ressaltou que as pressões inflacionárias no México estão arrefecendo com a inflação prevista para atingir sua meta de 3% até 2025, embora o déficit fiscal deva registrar um aumento substancial em 2024, o que, segundo o FMI, poderá aumentar a dívida bruta do setor público para cerca de 58% do PIB no final do ano.

O FMI também destacou que as políticas macroeconômicas e as estruturas de política institucional do México permanecem fortes, mas que uma consolidação fiscal antecipada, sustentada por medidas bem identificadas, é necessária para preservar a sustentabilidade das finanças públicas do país, com a restrição monetária podendo ser removida gradualmente.