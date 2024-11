Criptomoedas: bitcoin cai abaixo de US$ 70 mil, sob expectativa por eleições dos EUA e Fed

O bitcoin foi prejudicado pelo aumento nas apostas de vitória da candidata democrata, Kamala Harris, na disputa da Casa Branca. Para o mercado cripto, a eleição do republicano Donald Trump seria mais positiva, já que o ex-presidente prometeu acabar com "guerra contra criptoativos".

O bitcoin recuava 2,46% nas últimas 24 horas até 16h20 (de Brasília), a US$ 68.497,00, segundo a Binance. Na máxima em 24 horas, a criptomoeda tocou os US$ 71.462,54. O ethereum, por sua vez, perdia 0,56%, a US$ 2.510,63 no mesmo intervalo.

O bitcoin teve queda nesta sexta-feira, 1, sob expectativa pelas eleições presidenciais dos Estados Unidos e a decisão de juros do Federal Reserve(Fed) , ambos os eventos na próxima semana. A criptomoeda ficou abaixo de US$ 70 mil.

Ainda, o relatório de emprego (payroll) dos Estados Unidos mostrou criação de empregos bem abaixo do esperado, o que ampliou as apostas por cortes de juros do Fed. No entanto, o movimento foi atribuído aos efeitos de furacões e greves nos EUA. Assim, as criptomoedas ficaram voláteis na esteira da divulgação.

Apesar da queda hoje, em análise, a Coinbase explica que o resultado das eleições será importante na redução da aversão ao risco e no fortalecimento das tratativas em direção a um cenário regulatório mais claro, enquanto a reunião do Fed deverá confirmar um novo corte na taxa de juros, o que seria uma medida favorável ao mercado cripto.

"Esses fatores, combinados a um cenário macroeconômico melhor, nos fazem confiantes na nossa visão de longo prazo de que os próximos meses serão promissores para o setor", projeta.