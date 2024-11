Bradesco tem lucro de R$ 5,2 bi no terceiro trimestre, alta de 13,1%

O discurso do Bradesco não mudou, mas o humor do mercado, sim, o que talvez explique a reação negativa ao balanço do banco no terceiro trimestre - divulgado nesta quinta-feira, 31. O lucro cresceu e os números confirmaram a recuperação da rentabilidade, ainda que de modo gradual. Num cenário de juros mais altos e incertezas quanto aos rumos da economia, a mensagem foi menos aceita que nos balanços anteriores. No fim do dia, as ações do banco fecharam em queda de 3,41% (ON) e de 4,39% (PN).

O Bradesco teve lucro líquido recorrente de R$ 5,225 bilhões, alta de 13,1% em um ano e de 10,8% ante o segundo trimestre. O resultado veio em linha com as expectativas do mercado, mas com uma composição diferente, em especial na combinação entre receitas com crédito e despesas com inadimplência.

A carteira de crédito do banco alcançou R$ 943,8 bilhões no fim de setembro, alta de 7,6% em um ano e de 3,5% ante o trimestre anterior. As operações para empresas foram o motor, com crescimento de 11,2% em um ano, puxadas pelas pequenas e médias (16,9%). A carteira de pessoas físicas avançou 8,9% no período.