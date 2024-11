Bolsas de NY fecham alta lideradas por Intel e Amazon, mas recuam na semana pré-eleição dos EUA

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta sexta-feira, 1º, após a criação de emprego abaixo do esperado no payroll dos EUA consolidar expectativa por cortes de juros do Federal Reserve (Fed). Os ganhos foram impulsionados principalmente por Amazon e Intel, cujos balanços agradaram os mercados. O índice Dow Jones fechou em alta de 0,69%, aos 42.052,19 pontos. O S&P 500 subiu 0,41%, encerrando em 5.725,80 pontos; e o Nasdaq registrou ganhos de 0,8%, aos 18.239,92 pontos. Na semana, recuaram 0,15%, 1,37% e 1,50% respectivamente. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os recuos de ontem das bolsas de NY, após Meta e Microsoft apresentarem guidances abaixo das expectativas, foram parcialmente revertidos hoje. Intel (+7,81%) e Amazon (+6,19%) agradaram o mercado com os números trimestrais divulgados ontem e lideraram os ganhos na sessão.

Para o JPMorgan, o balanço da Amazon mostrou tendências favoráveis em itens essenciais, que levaram clientes a comprar mais e com mais frequência. "Como a demanda não precisa de ajuda agora, a empresa está focada em melhorar serviços, como a velocidade de entrega", dizem. "A empresa quer se apoiar mais na robótica e na automação para impulsionar ganhos em sua rede de atendimento." Apple, por outro lado, recuou 1,33%, após a fabricante do iPhone decepcionar com o resultado de vendas na China, também em resultado trimestral divulgado ontem. Também com foco em balanço, a Chevron avançou 2,86%, mas ExxonMobil perdeu 1,57%. No cenário macro, o payroll mostrou que os EUA criaram 12 mil empregos em outubro, bem abaixo das projeções do mercado. No entanto, a desaceleração foi atribuída a efeitos pontuais de furacões e greves no país.