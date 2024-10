No Japão, BoJ mantém taxa básica de juros em 0,25%

A manutenção dos juros era amplamente esperada, mas os analistas acreditam que as taxas serão novamente elevadas nos próximos meses, assim que a economia do país se estabilizar.

O Banco do Japão (BoJ) anunciou a manutenção da taxa básica de juros em 0,25% ao ano nesta quinta-feira, 31. A decisão foi tomada em meio à volatilidade dos preços dos ativos financeiros antes das eleições presidenciais nos Estados Unidos, na semana que vem, e após o pleito no Japão, no fim de semana passado.

A expectativa para o Produto Interno Bruto (PIB) real foi mantida em 0,6% no fim de 2024. Para 2025, a projeção foi levemente elevada, de 1% para 1,1%, enquanto para 2026 permaneceu em 1%.

Dados os riscos persistentes de alta da inflação e os sinais de melhorias econômicas, economistas e investidores esperam que o banco central japonês permaneça no caminho de normalização da política monetária. Alguns esperam que o BoJ aumente as taxas de juros já na próxima reunião, em dezembro.

A instituição prometeu realizar novas altas nas taxas se os dados confirmarem que a economia e os preços estão alinhados com as projeções. A fraqueza recente do iene levantou preocupações sobre preços de importação mais altos, o que foi uma das razões por trás do último aumento dos juros. *Com informações da Dow Jones Newswires.