Mastercard supera em lucro e receita no 3º trimestre

A Mastercard teve lucro líquido de US$ 3,3 bilhões no terceiro trimestre de 2024, com alta de 3% na comparação anual, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 31. O lucro líquido ajustado ficou em US$ 3,89 por ação, levemente acima da projeção de analistas ouvidos pela FactSet, de US$ 3,74.

A receita líquida da operadora de cartões americana foi de US$ 7,4 bilhões entre julho e setembro, um avanço anual de 14%, superando projeção da FactSet, de US$ 7,3 bilhões. Já a receita operacional cresceu 5% na mesma comparação, a US$ 4 bilhões.

Após o balanço, a ação da companhia subia 0,94% no pré-mercado em Nova York, às 9h13 (de Brasília).