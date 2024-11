Leilão dos Correios: saiba como participar e veja lista de produtos

Refugo são objetos que tiveram as tentativas de entrega frustradas e que não foram reclamados nem pelo destinatário nem pelo remetente.

Os Correios irão realizar um leilão no dia 4 e 5 de novembro, segunda-feira e terça-feira, para venda de itens considerados refugo.

Os produtos vão desde itens eletrônicos até bijuterias. As categorias foram divididas em 27 lotes separados em 7 grupos, são eles: artigos para casa, bijuterias, livros, peças de veículos, vestuários, artigos infantis e equipamentos.

Leilão dos Correios: saiba como participar

Para participar, os interessados devem acessar a plataforma de licitações eletrônicas do Banco do Brasil e encaminhar uma proposta de valor que respeite os valores mínimos estabelecidos pelo órgão. As maiores irão para leilão.

Horário e data:

Proposta de valor