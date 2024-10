Emprego com carteira assinada alcança recorde no trimestre até setembro, aponta IBGE

O País registrou contingente recorde de trabalhadores ocupados tanto no setor privado quanto no setor público no trimestre terminado em setembro, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O trimestre encerrado em setembro mostrou uma abertura de 582 mil vagas com carteira assinada no setor privado em relação ao trimestre encerrado em junho. Na comparação com o mesmo trimestre de 2023, 1,602 milhão de vagas com carteira foram criadas no setor privado.

O total de pessoas com carteira assinada no setor privado subiu a 38,962 milhões de trabalhadores no trimestre até setembro, um recorde na série histórica iniciada em 2012.