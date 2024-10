Bradesco lança nesta quinta-feira novo segmento afluente, entre o Prime e o private

O Bradesco lançará nesta quinta-feira, 31, o novo segmento dedicado ao público de alta renda, que vem sendo estruturado desde o começo deste ano. O objetivo do banco é atender a clientes que hoje ficam na "ponta alta" do Prime, marca que atende à parcela mais afluente do varejo pessoa física.

De acordo com o banco, o novo segmento foi estruturado a partir de pesquisas e entrevistas com clientes, além de exemplos internacionais. Ele terá escritos de relacionamento localizados em regiões escolhidas pelo perfil econômico e pelo potencial de negócios.

A marca do novo segmento ainda não foi informada pelo banco. "Nossa proposta é estar ao lado dos clientes em todas as etapas dessa escalada. Não é uma corrida de impacto imediato, mas uma caminhada com avanços graduais e duradouros", disse em nota o presidente do Bradesco, Marcelo Noronha.