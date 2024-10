Bolsas de NY fecham em queda firme, com tombo de techs após decepção com Meta e Microsoft

Em dia de divulgação do PCE de outubro, o foco de investidores se manteve no noticiário corporativo após Microsoft e Meta apresentarem seus resultados trimestrais. Ainda que a primeira tenha registrado crescimento de receita maior do que o esperado e a segunda tenha melhorado sua receita de anúncios com a utilização de inteligência artificial, os papéis cederam 6,03% e 4,09%, respectivamente.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,90%, aos 41.763,46 pontos. O S&P 500 recuou 1,86%, encerrando em 5.705,45 pontos e o Nasdaq marcou baixa de 2,76%, aos 18.095,15 pontos. No mês, os índices cederam 1,34%, 0,99% e 0,52%, respectivamente. O índice VIX, conhecido como "termômetro do medo", chegou a saltar 15% e alcançou 23,42 pontos, no maior nível desde o começo de setembro.

As bolsas de Nova York fecharam em queda firme nesta quinta-feira, 31, pressionadas pelos recuos de Meta e Microsoft após divulgação de balanços corporativos e projeções futuras. Com isso, o S&P 500 teve queda em outubro e encerrou sequência de cinco meses consecutivos de altas.

"A Microsoft projetou um crescimento trimestral mais lento na receita de nuvem, enquanto a Meta teve crescimento de usuários abaixo do esperado e anunciou ampliação de gastos em IA", comenta Ipek Ozkardeskaya, do Swissquote Bank. "Hoje, é a vez de Apple e Amazon. E elas não têm que apenas atender e superar as expectativas, mas também precisam vir com guidances sólidos para manter o entusiasmo do mercado."

Ainda entre as empresas que reportaram balanços, Super Micro Computer (-11,97%), Uber (-9,30%) e Robinhood Markets (-16,72%) apresentaram números abaixo do esperado. Comcast (+3,39%) e Roblox (+19,85%), por sua vez, surpreenderam positivamente. Já Trump Media recuou 11,72%, devolvendo ganhos recentes por conta do avanço de Kamala Harris nas pesquisas em Estados importantes, como Michigan e Wisconsin.

*Com informações da Dow Jones Newswires