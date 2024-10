BNP Paribas tem lucro e receita praticamente em linha com o esperado no 3º trimestre

O BNP Paribas divulgou nesta quinta-feira, 31, que teve lucro líquido de 2,87 bilhões de euros no terceiro trimestre de 2024, 5,9% maior do que o ganho apurado no mesmo intervalo do ano passado. A receita do banco francês cresceu 2,7% na mesma comparação, a 11,94 bilhões de euros. Os resultados ficaram praticamente em linha com as expectativas de analistas, que previam lucro de 2,86 bilhões de euros e receita de 11,93 bilhões de euros entre julho e setembro, segundo consenso fornecido pelo próprio banco. Fonte: Dow Jones Newswires.