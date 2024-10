Taxas de juros recuam em meio a falas do governo sobre fiscal e desaceleração do dólar

Os juros futuros têm leve recuo no fim da manhã desta quarta-feira, 30, em meio a falas do governo sobre cortes de gastos, além da desaceleração do dólar e rendimentos dos Treasuries. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não fixa um prazo para a apresentação das medidas e que uma semana a mais não vai prejudicar, mas sim melhorar a qualidade do trabalho que está sendo desenvolvido pela equipe técnica.

Já a ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que o governo não tem pressa na aprovação dos cortes, mas "na entrega". "Precisamos entregar o pacote em novembro", disse.

Às 11h42, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 caía a 12,715%, de 12,758% no ajuste anterior.