Corte de gastos: Está uma 'forçação boba'. Não é assim que funciona, diz Haddad

O ministro afirmou ainda que "não teve nada" na reunião de hoje da Junta de Execução Orçamentária (JEO). Mais cedo, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que a agenda de gastos poderia ser discutida no encontro.

De acordo com o Projeções Broadcast, a mediana do mercado indica que haverá corte de R$ 25,50 bilhões nas despesas do governo, no âmbito das medidas de ajuste fiscal atualmente em discussão pelo Ministério da Fazenda.