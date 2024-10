Confiança de serviços sobe 1,4 ponto em outubro ante setembro, para 95,2 pontos, revela FGV

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) cresceu 1,4 ponto na passagem de setembro para outubro, na série com ajuste sazonal, para 95,2 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quarta-feira, 30. Em médias móveis trimestrais, o ICS teve alta de 0,3 ponto.

"O resultado de outubro da confiança de serviços é consequência da melhora espalhada entre os segmentos do setor. Pela primeira vez no ano nota-se melhora tanto na situação presente como nas expectativas futuras dos empresários. Após início de ano morno, a atividade do setor parece estar aquecendo e vê a demanda futura com bons olhos no fim do ano", avaliou Stéfano Pacini, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

Em outubro, o Índice de Situação Atual (ISA-S) subiu 0,8 ponto, para 96,2 pontos. O Índice de Expectativas (IE-S) teve elevação de 2,1 pontos, para 94,3 pontos.