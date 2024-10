CCR arremata concessão da Rota Sorocabana em leilão com oferta de R$ 1,6 bi, ágio de 267.835%

O Grupo CCR arrematou a concessão do Lote rodoviário da Rota Sorocabana, com uma oferta de outorga fixa de R$ 1,601 bilhão, ágio de 267.835% em relação ao valor mínimo de R$ 597,5 mil estipulado. A concessionária saiu vencedora após uma disputa acirrada com a concorrente EcoRodovias nesta quarta-feira, 30, na sede da B3 em São Paulo.

Pátria e EPR também participaram do leilão, ofertando R$ 1,09 bilhão e R$ 864 milhões, respectivamente. Contudo, não foram classificadas para a segunda etapa, já que as propostas eram menores do que as cifras iniciais apresentadas pela CCR (R$ 1,450 bilhão) e pela EcoRodovias (R$ 1,380 bilhão). O edital previa que apenas as duas primeiras colocadas participariam do viva-voz.

A concessão concedida nesta quarta-feira, 30, engloba trechos rurais operados atualmente pela ViaOeste, empresa do Grupo CCR, e estradas sob gestão do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP). "A Rota Sorocabana é um ativo extremamente estratégico para nós. Temos conhecimento de causa, porque operamos a concessão desde 2005", destacou o CEO da CCR, Eduardo Camargo.