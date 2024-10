Bolsas de NY fecham em queda com balanços e dados dos EUA no radar

Investidores repercutem balanços divulgados pela Alphabet (+2,82%) e Advanced Micro Devices (-10,62%). A empresa de semicondutores caiu 10% depois que divulgou lucros do terceiro trimestre positivos, mas sua previsão de receita para o quarto trimestre foi ligeiramente inferior às expectativas. Traders também aguardam resultados de duas gigantes de tecnologia dos EUA no fim da tarde: Microsoft e Meta.

As bolsas de Nova York fecharam em queda no pregão desta quarta-feira, 30, enquanto investidores digerem dados macroeconômicos dos Estados Unidos em meio à temporada de balanços corporativos em Wall Street a menos de uma semana das eleições presidenciais dos EUA e da reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

No Dow Jones, a Visa subiu 3%, após ampliar lucro no 4º trimestre fiscal, mas a Caterpillar caiu (-2,12%) com balanço trimestral pior do que o esperado.

Um sindicato que representa cerca de 33.000 trabalhadores em greve na Costa Oeste dos EUA se reuniu com a Boeing pela primeira vez desde que os membros rejeitaram uma oferta de contrato na semana passada, fazendo as ações terem alta de 0,86%. A desenvolvedora de aeronaves também se beneficia da boa aceitação pelos investidores das novas ações preferenciais conversíveis com rendimento a 6%.

A Reddit saltou quase 42% depois que a empresa de mídia social divulgou lucros de US$ 29,9 milhões no terceiro trimestre, em comparação com o prejuízo de US$ 7,4 milhões registrado no ano anterior. Esse foi o primeiro trimestre lucrativo da companhia desde que ela abriu seu capital em março.