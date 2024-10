Santander Brasil: lucro líquido gerencial é de R$ 3,664 bi no 3º trimestre (+34,3% em um ano)

O Santander Brasil registrou lucro líquido gerencial de R$ 3,664 bilhões no terceiro trimestre de 2024, uma alta de 34,3% no comparativo anual, enquanto na comparação com o segundo trimestre deste ano, a variação foi positiva em 10%.

O terceiro trimestre foi marcado por uma expansão das receitas do banco, tanto com crédito e tesouraria quanto com a prestação de serviços. Além disso, com a inadimplência estável, as provisões do Santander contra atrasos tiveram variação anual mais baixa que a das receitas.

O retorno sobre o patrimônio líquido do Santander avançou 3,9 pontos porcentuais em um ano, para 17%, graças ao crescimento do lucro. O patrimônio líquido do conglomerado subiu 4,7% em um ano, para R$ 88,770 bilhões. O volume de ativos chegou a R$ 1,285 trilhão, alta de 10,6% em um ano.