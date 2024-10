Pacheco sugere mudança no Bolsa Família para permitir que beneficiário tenha trabalho formal

Segundo ele, "em um País decente e civilizado, é preciso combater desigualdades e cuidar daquilo que é emergencial, a fome e a miséria do seu povo, que ainda existem no Brasil, e por isso o programa é indispensável".

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), sugeriu, nesta terça-feira, 29, uma mudança no Bolsa Família para que os beneficiários possam receber os recursos do programa social mesmo com carteira de trabalho assinada. Pacheco defendeu o benefício e criticou a suposição de que o programa serviria como "geração de pessoas desocupadas".

"Óbvio que esses programas podem passar por revisitações que envolvam a correção de disfunções, o combate a fraudes e acolher quem realmente precisa", declarou o presidente do Senado, em evento organizado pelo Lide em Londres.

Foi justamente nesse ponto que Pacheco citou a proposta de permitir que os beneficiários sejam empregados formais.

"Uma ideia que considero absolutamente essencial é que esses programas possam ser coabitados com a possibilidade de os beneficiários terem carteira de trabalho e empreender. No momento em que tivermos a coabitação de quem recebe o programa social com a possibilidade de ter carteira assinada sem perder o benefício, vai ser um estímulo para que, daqui a alguns anos, eventualmente, nós diminuamos a necessidade de pessoas dependentes do programa social", afirmou o presidente do Senado.