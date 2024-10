Investimento Direto no País (IDP) soma US$ 5,229 bilhões em setembro, afirma BC

A entrada líquida de Investimentos Diretos no País (IDP) somou US$ 5,229 bilhões em setembro, informou o Banco Central nesta terça-feira, 29. O resultado ficou abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que indicava ingresso de US$ 5,80 bilhões. As estimativas iam de US$ 3,20 bilhões a US$ 6,70 bilhões.

Em setembro de 2023, a entrada líquida de IDP havia sido de US$ 5,149 bilhões, conforme os dados do BC. A entrada de IDP soma US$ 56,399 bilhões em 2024, até setembro. No acumulado dos últimos 12 meses, o montante é de US$ 70,712 bilhões, o equivalente a 3,20% do Produto Interno Bruto (PIB).

No último Relatório Trimestral de Inflação (RTI), o BC esperava entrada total de US$ 70 bilhões em IDP em 2024, o equivalente a 3,2% do PIB.