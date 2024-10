Governo do Japão mantém visão de que economia está se recuperando em ritmo moderado

O governo do Japão mantém a visão de que a economia do país está se recuperando em ritmo moderado com a melhora da situação de emprego e renda, apoiada pelos efeitos das políticas, segundo o relatório mensal do Gabinete do Governo divulgado nesta terça-feira, 29. No documento, no entanto, é mencionado que a economia segue "parcialmente estagnada".

"A desaceleração das economias estrangeiras é um risco negativo para a economia japonesa, incluindo os efeitos dos altos níveis contínuos de taxas de juros nos EUA e na Europa, e a estagnação persistente do mercado imobiliário na China", menciona o governo ao citar a atenção à situação do conflito no Oriente Médio, além das flutuações nos mercados financeiro e de capital.

O documento também cita que é esperado que o Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) atinja a meta de estabilidade de preços de 2% de forma "sustentável e estável".