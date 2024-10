Fazenda assina acordos de cooperação focados no combate à manipulação de resultados com bets

O Ministério da Fazenda assinou nesta terça-feira, 29, acordos de cooperação técnica com quatro organismos de monitoramento e integridade com foco no combate da manipulação de resultados no âmbito das apostas esportivas. Os acordos, que devem permitir a troca de conhecimento e experiências no assunto, foram fechados com a Genius Sports, a International Betting Integrity Association (IBIA), a Sport Integrity Global Alliance (Siga e Siga Latin America) e a Sport Radar.

"O que foi feito desde o início deste ano foi se atentar a cada uma das externalidades negativas dessas atividades. A mais relevante tratada aqui hoje na assinatura é a manipulação de resultados, mas sabemos que existem outras, como lavagem de dinheiro e utilização dessas atividades para explorar pessoas", afirmou o secretário de Prêmios e

apostas da pasta, Regis Dudena.

Segundo ele, as organizações vão compartilhar dados e conhecimento sobre o tema da manipulação de resultados e auxiliar na formação das equipes de servidores que estão dedicados à tarefa no governo.