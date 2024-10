Dólar sobe com Treasuries e espera de corte de gastos

O mercado de câmbio segue com oscilação entre margens estreitas e sem direção única. O dólar à vista ensaia alta leve diante do avanço do índice DXY do dólar ante moedas principais e também da curva de Treasuries em meio a expectativas sobre as eleições nos EUA.

O mercado vem precificando apostas de maior déficit fiscal e de inflação no país em decorrência das promessas dos dois candidatos à Casa Branca, em especial do republicano Donald Trump, que vem liderando as bolsas de apostas. Dados americanos, em especial sobre o mercado de trabalho, também são esperados e podem ajudar nas apostas para a reunião monetária do Fed da próxima semana. Operadores também mantém no pano de fundo alguma cautela dada a espera do anúncio de corte de gastos pela equipe econômica no País.

O Ministério de Minas de Minas e Energia (MME) criou um impasse com o Ministério da Fazenda e a Casa Civil - além da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) - ao defender uma nova regulação para o setor de gás natural no projeto de lei que cria o Programa de Aceleração da Transição Energética (Paten), segundo apurou o Estadão/Broadcast. As medidas, como a redução de 5% para 2% na distribuição mínima de royalties, podem trazer impacto negativo na arrecadação da União.