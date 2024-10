Confiança do empresário cai em 18 de 29 setores industriais em outubro, mostra CNI

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) recuou em 18 de 29 segmentos do setor em outubro em quatro das cinco regiões do País, de acordo com sondagem divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta terça-feira, 29. Apesar dos números terem sido puxados para baixo neste mês, 23 destas áreas ainda permanecem confiantes.

A avaliação de Marcelo Azevedo, gerente de Análise Econômica da CNI, é de que esse resultado, que mostra uma queda disseminada do otimismo entre os industriais, pode refletir a alta da taxa de juros pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, já que foi o primeiro levantamento após a elevação da Selic em setembro.

"A confiança da indústria caiu em 18 de 29 setores da indústria em outubro e aumentou nos 11 setores restantes. Com a queda, três setores da indústria migraram da confiança para a falta de confiança: Produtos de minerais não-metálicos; Biocombustíveis; e Móveis. Um setor fez a transição contrária, da falta de confiança para a confiança: Serviços especializados para a construção", diz o documento.