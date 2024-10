Confiança da indústria recua 0,6 ponto em outubro, a 99,9 pontos, revela FGV

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) caiu 0,6 ponto em outubro, a 99,9 pontos, na série com ajuste sazonal, informou nesta terça-feira, 29, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em setembro, o indicador havia atingido 100,5 pontos. Com o resultado agora divulgado, a média móvel trimestral do índice recuou 0,6 ponto.

Os três componentes do ICI apresentaram queda em outubro. O Índice Situação Atual (ISA) recuou 0,1 ponto, para 102,9 pontos, enquanto o Índice de Expectativas (IE) caiu 1,3 ponto, para 96,8 pontos.

"A confiança da indústria registrou, em outubro, sua segunda queda consecutiva. O resultado reforça a ideia do mês passado de um alerta ligado para fim do ano, dado que apesar de bons resultados recentes na demanda, o setor dá sinais de novo aumento dos estoques. Apesar disso, a percepção dos empresários sobre o presente é positiva na maior parte dos segmentos, mas em relação ao futuro o sentimento é de cautela", avalia, em nota, o economista do Ibre/FGV, Stéfano Pacini.