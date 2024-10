Concurso no CE com salário de R$ 11,3 mil termina inscrições nesta terça

Crédito: Tiago Stille/Governo do Ceará

As inscrições para o concurso público da Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri) terminam nesta terça-feira, 29.

Ao todo, são ofertadas 120 vagas, sendo 20 para engenheiros agrônomos, 50 para médicos veterinários e 50 para cargos técnicos de nível médio em agropecuária ou similares, além de 360 para cadastro de reserva.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O edital prevê salário para cargos de nível médio de R$ 1.830 e quem pode chegar a R$ 5.890. Já para cargos de nível superior, a remuneração pode variar entre R$ 3.634,89 e R$ 11.304,67.