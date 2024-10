Chance de corte acumulado de 50 pb nos juros do Fed até final do ano sobe a 71,7% após dados

O mercado financeiro aumentou as apostas em corte acumulado mais agressivo pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) até o final deste ano. A probabilidade de um alívio total de 50 pontos-base (pb) até dezembro subiu de 69,4% para 71,7% nesta terça-feira, 29, de acordo com a ferramenta de monitoramento do CME Group.

A mudança aconteceu após a divulgação do relatório Jolts - que apresentou queda na abertura de vagas de trabalho - e da melhora no índice de confiança do Conference Board.

Às 11h30 (de Brasília), a expectativa de manutenção dos juros até dezembro caiu de 1% para 0%, enquanto a aposta para um corte acumulado de 25 pontos-base até dezembro caiu de 29,6% para 28%, no mesmo período.