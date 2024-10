Bolsas da Europa fecham em queda pressionadas por juros e com balanços no radar

As bolsas da Europa fecharam em queda nesta terça-feira, 29, pressionadas por avanços sequenciais do dólar, dos juros dos Treasuries e das taxas locais, enquanto investidores seguiram analisando resultados corporativos.

O FTSE 100, de Londres, recuou 0,80%, aos 8.219,61 pontos. O CAC 40, de Paris, cedeu 0,61%, encerrando em 7.511,11 pontos. O DAX, referência em Frankfurt, teve perdas de 0,25%, a 19.483,22 pontos. As cotações são preliminares.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A elevação recente do dólar e dos rendimentos dos Treasuries, ampliada na sessão desta terça, contaminou os títulos soberanos da zona da euro e diminuiu o apetite por ativos de risco ao longo do dia, mesmo após o índice GfK de confiança do consumidor alemão subir mais do que o previsto. Amanhã, haverá a divulgação do Orçamento do novo governo britânico e investidores analisam a possibilidade de um aumento da carga tributária.