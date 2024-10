AMD tem lucro de US$ 771 mi e receita acima das expectativas, mas projeção do 4º tri frustra

A Advanced Micro Devices (AMD) registrou lucro líquido de US$ 771 milhões no terceiro trimestre de 2024, um crescimento de 158% em relação ao mesmo período de 2023 (US$ 299 milhões). Mas a empresa previu uma receita ligeiramente menor do que a esperada para o trimestre de dezembro, prejudicando os papéis da empresa no after hours.

A fabricante de semicondutores teve aumento de 31% lucro por ação ajustado na comparação anual, de US$ 0,70 para US$ 0,92 por ação, em linha com a estimativa de consenso de Wall Street, de acordo com a FactSet.

A receita foi de US$ 6,8 bilhões, acima das expectativas dos analistas de US$ 6,71 bilhões.