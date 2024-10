Ouro fecha perto da estabilidade, no aguardo de dados dos EUA, eleições e Fed

O ouro fechou em leve alta nesta segunda-feira, 28, à medida que investidores se posicionam para semana repleta de dados macroeconômicos dos EUA, e que antecede as eleições americanas e a decisão monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Investidores absorveram também o arrefecimento das tensões geopolíticas, com a ausência de ataques de Israel à infraestrutura de produção de petróleo do Irã no fim de semana.

O ouro para dezembro fechou em alta de 0,04%, a US$ 2.755,90 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

No final de semana, Israel retaliou a barragem de mísseis iranianos do início de outubro com ataques ao Irã.