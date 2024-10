Na contramão do petróleo, Ibovespa fecha em alta de 1,02%, aos 131,2 mil pontos

O Ibovespa retomou os 131 mil pontos e fechou nesta segunda-feira, 28, no maior nível desde 16 de outubro, mesmo em dia de forte pressão nos preços do petróleo, em queda de 6% na sessão. Contudo, o ajuste em Petrobras foi discreto, com a ON em baixa de 0,20% e a PN, de 0,17% no encerramento, o que garantiu o campo positivo para o Ibovespa, em alta de 1,02%, aos 131.212,58 pontos.

O bom desempenho de Vale (ON +1,86%, máxima do dia no fechamento) e de ações do setor financeiro, com destaque para Bradesco (ON +1,68%, PN +1,81%) e Itaú (PN +1,22%) entre os grandes bancos, assegurou o sinal do Ibovespa.

Entre a mínima e a máxima da sessão, o índice flutuou dos 129.893,71 pontos, da abertura, até os 131.420,56 pontos, com giro financeiro a R$ 16,4 bilhões nesta segunda-feira. No mês, o Ibovespa ainda recua 0,46%, com perda no ano a 2,22%. Na ponta ganhadora da sessão, destaque para Azul (+13,99%), IRB (+6,80%) e BRF (+4,71%). No lado oposto, Hypera (-8,70%), Prio (-1,68%) e Brava (-1,35%).