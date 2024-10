Campos Neto: ainda não foi vista uma mudança forte no juro neutro por crédito direcionado

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que ainda não foi notada uma mudança forte no juro neutro por causa da oferta de crédito direcionado no Brasil. Ele participa de uma reunião com investidores organizada pelo Deutsche Bank, em Londres.

Campos Neto ponderou sobre a importância de separar alguns conceitos, especialmente sobre o subsídio na oferta de crédito por bancos públicos, como o BNDES, ou nos investimentos realizados por companhias estatais, como a Petrobras.

Ele disse que, caso o BNDES empreste mais, mas com taxas de juros de mercado, não impactará o juro neutro, mas pontuou que o crédito direcionado com taxas subsidiadas afeta a política monetária.